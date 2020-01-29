Ставропольская вдова баловалась марихуаной и хранила патроны

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:48:16+03:00

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В незаконном хранении наркотиков и боеприпасов уличили полицейские жительницу Кочубеевского района по наводке осведомленных. У 39-летней женщины дома нашли 1,5 килограмма марихуаны и патроны к ружью. Запрещенное растение, по заверениям женщины, она хранила для личного употребления. А патроны — в память о покойном муже.

Возбуждены уголовные дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU