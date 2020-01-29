Председатель сельхозкооператива на Ставрополье уличен в мошенничестве на 14 млн

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:51:37+03:00

Он взял деньги в долг, но тратил их не на нужды предприятия

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Крупное мошенничество раскрыто на Ставрополье. Председатель одного из региональных сельскохозяйственных кооперативов с 2014 по 2016 годы заключил с жителем Зеленокумска договор займа. Деньги предназначались на развитие производства.

В качестве гаранта председатель передал мужчине документы на самоходную технику и свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость кооператива. Но долг в срок возвращен не был, а деньги потрачены не на нужды предприятия.

Залоговое имущество злоумышленник продал.

В общей сложности потерпевшему причинен ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU