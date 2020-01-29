2020-01-29T15:07:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина заработал на инвалидности больше миллиона

10 лет ему удавалось обманывать государство с липовой справкой
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Туркменском районе мужчина обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, сообщает краевая прокуратура. Житель Летней ставки в 2006 году предоставил в Пенсионный фонд липовую справку об инвалидности. Пенсия по ней была назначена. Деньги мужчина получал по 2018 году. За 10 лет набежала приличная сумма незаконных выплат — 1 млн 308 тысяч рублей.

С той же справкой об инвалидности мужчине удалось выбить себе компенсацию на оплату коммунальных услуг. С 2009 по 2018 злоумышленник получил больше 72 тысяч рублей.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за игры с государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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