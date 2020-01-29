В Ставрополе иномарка оказалась на ступеньках аптеки после ДТП
«Volkswagen» уперся в задний бампер второй машины
Фото: Нетипичный Ставрополь
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В Ставрополе произошло необычное дорожно-транспортное происшествие на улице Пирогова, о котором сообщили местные жители в соцсетях, пишет «Ставропольская правда». Водитель автомобиля «Volkswagen» затолкал другую иномарку на ступеньки перед аптекой.К счастью, повреждения иномарок незначительны. У оказавшегося на ступеньках транспорта лишь немного примят задний бампер.
Ситуация вызвала активное обсуждение среди пользователей Интернета и даже стала поводом для шуток. Люди строили догадки, каким образом машина могла оказаться на ступеньках.
ИСТОЧНИК KP.RU