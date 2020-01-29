2020-01-29T17:18:26+03:00
Общество

В Предгорном районе активисты бунтуют против нелегальной свалки

Она находится на территории памятника природы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Нелегальная огромная свалка у горы Клин-Яр в Предгорном районе несколько лет остается без внимания, пишет NewsTracker . Территория у холма Клин-Яр считается памятником природы, но протесты экоактивистов, предписания прокуратуры и административное дело от Росприроднадзора не действуют на арендатора участка.

Мусор свозят целыми фурами и жгут, остальное — закапывают.

По заявлению арендатора участка Заура Боташева, территория является не свалкой, а пунктом сортировки мусора. Бытовых отходов там нет. Такое же мнение и у арендодателя, владельца участка, директора ООО «СХП “Чарм-Чаб”» Азрет-Али Чотчаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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