В Предгорном районе активисты бунтуют против нелегальной свалки
Нелегальная огромная свалка у горы Клин-Яр в Предгорном районе несколько лет остается без внимания, пишет NewsTracker . Территория у холма Клин-Яр считается памятником природы, но протесты экоактивистов, предписания прокуратуры и административное дело от Росприроднадзора не действуют на арендатора участка.
Мусор свозят целыми фурами и жгут, остальное — закапывают.
По заявлению арендатора участка Заура Боташева, территория является не свалкой, а пунктом сортировки мусора. Бытовых отходов там нет. Такое же мнение и у арендодателя, владельца участка, директора ООО «СХП “Чарм-Чаб”» Азрет-Али Чотчаева.
ИСТОЧНИК KP.RU