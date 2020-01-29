2020-01-29T17:39:31+03:00
Общество

Задержан еще один член банды Басаева и Хаттаба

Продолжается поиск других участников банды Шелковской джамаат
Ася АСРЯН
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4 октября в районе станицы Червленной Шелковского района он совершил вооруженное нападение на военнослужащих4 октября в районе станицы Червленной Шелковского района он совершил вооруженное нападение на военнослужащихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Преступник в 1999 году вступил в банду Шелковской джамаат. Вместе с другими преступниками он 4 октября в районе станицы Червленной Шелковского района совершил вооруженное нападение на военнослужащих.

Тогда погибли 15 военных, еще 28 получили серьезные травмы.

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу этого бандита.

Ему предъявили обвинение по статьям «Участие в устойчивой вооруженной группе и ее нападениях», «Активное участие в вооруженном мятеже», «Посягательство на жизнь военнослужащих».

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается поиск других участников банды Шелковской джамаат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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