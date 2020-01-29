Задержан еще один член банды Басаева и Хаттаба

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:39:31+03:00

4 октября в районе станицы Червленной Шелковского района он совершил вооруженное нападение на военнослужащих Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Преступник в 1999 году вступил в банду Шелковской джамаат. Вместе с другими преступниками он 4 октября в районе станицы Червленной Шелковского района совершил вооруженное нападение на военнослужащих.

Тогда погибли 15 военных, еще 28 получили серьезные травмы.

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу этого бандита.

Ему предъявили обвинение по статьям «Участие в устойчивой вооруженной группе и ее нападениях», «Активное участие в вооруженном мятеже», «Посягательство на жизнь военнослужащих».

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается поиск других участников банды Шелковской джамаат.

ИСТОЧНИК KP.RU