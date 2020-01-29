2020-01-29T19:04:42+03:00
Общество

«Ради Аллаха, простите нас»: воевавший в Грозном русский солдат извинился перед чеченским народом

Мужчина признался, что его не покидает чувство стыда и вины [видео]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Герой ролика просит простить его и тех парней, которые проходили службу в 90-х годах прошлого века в этой местностиГерой ролика просит простить его и тех парней, которые проходили службу в 90-х годах прошлого века в этой местностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В одном из пабликов в соцсети сети Инстаграм появилось новое извинение перед чеченским народом. Правда, на этот раз героем ролика стал не нарушивший обычаи местный житель, а русский солдат.

Так, мужчина на видео рассказывает, что приехал в Чечню, чтобы снять фильм о современной жизни республики. Делится впечатления от посещения мечетей и других достопримечательностей региона.

- Здешние места отличаются от других. Республика поражает своей чистотой. Причем, начиная, чистотой в туалетах, и, заканчивая чистотой в людских сердцах.

Далее гость вспоминает, что вчера лазал в соцсети, где в одной из групп, посвященных воспоминаниям Второй Мировой войне, смотрел фильм. Это было французское кино 1944 года, где был показан немецкий автобус с изуродованными телами военных.

воевавший в Чечне русский солдат извинился перед чеченским народом.

- Под этим фильмом было много глумливых комментариев, мол, «так им и надо, никто их сюда не звал». Я не сдержался и написал: ««А куда не звали сюда, это Франция». И тут вспомнилась моя срочная служба в вооруженных силах РФ, которая выпала на период 1994-1996 год. Это была первая чеченская кампания. На моей совести нет военных преступлений. Но, сейчас, находясь в Чеченской Республике, я понимаю, что меня и моих ровесников, попавших в кровавую мясорубку, тоже никто не звал. Я не совершал ничего такого, за что мне нужно просить прощения, но меня не покидает чувство стыда и вины. И чтобы его как - то снять перед началом моей работы, мне бы хотелось обратиться ко всему чеченскому народу.

Герой ролика просит простить его и тех парней, которые проходили службу в 90-х годах прошлого века в этой местности.

- Ради Аллаха, простите нас, мы не хотели всего того, что произошло тогда здесь. Простите нас если мы в чем, то виноваты перед вами, сознательно или бессознательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель Mercedes-Benz сбила 17-летнюю ставропольчанку
Кадыров предложил переименовать все районы Грозного в честь чеченских героев
«Ради Аллаха, простите нас»: воевавший в Грозном русский солдат извинился перед чеченским народом
Задержан еще один член банды Басаева и Хаттаба
В краевой Думе отреагировали на секс-скандал с мэром Георгиевска
В Предгорном районе активисты бунтуют против нелегальной свалки
Проекты ставропольских школьников удостоены призов детского научного конкурса
В Минздраве прокомментировали сведения о коронавирусе на Ставрополье
В Ставрополе иномарка оказалась на ступеньках аптеки после ДТП
На Ставрополье мужчина заработал на инвалидности больше миллиона
Председатель сельхозкооператива на Ставрополье уличен в мошенничестве на 14 млн
Тело пропавшего альпиниста из Польши нашли на Эльбрусе
Ставропольская вдова баловалась марихуаной и хранила патроны
Полиция задержала парней, заставивших студентку извиняться на видео за танец
На Ставрополье за год на 6% увеличились налоговые поступления
В сети запустили акцию в поддержку осетинской первокурсницы, которой угрожали из-за танца
Напавший на полицейского в Ставрополе мужчина оказался психически болен