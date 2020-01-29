«Ради Аллаха, простите нас»: воевавший в Грозном русский солдат извинился перед чеченским народом

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:04:42+03:00

Герой ролика просит простить его и тех парней, которые проходили службу в 90-х годах прошлого века в этой местности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В одном из пабликов в соцсети сети Инстаграм появилось новое извинение перед чеченским народом. Правда, на этот раз героем ролика стал не нарушивший обычаи местный житель, а русский солдат.

Так, мужчина на видео рассказывает, что приехал в Чечню, чтобы снять фильм о современной жизни республики. Делится впечатления от посещения мечетей и других достопримечательностей региона.

- Здешние места отличаются от других. Республика поражает своей чистотой. Причем, начиная, чистотой в туалетах, и, заканчивая чистотой в людских сердцах.

Далее гость вспоминает, что вчера лазал в соцсети, где в одной из групп, посвященных воспоминаниям Второй Мировой войне, смотрел фильм. Это было французское кино 1944 года, где был показан немецкий автобус с изуродованными телами военных.

воевавший в Чечне русский солдат извинился перед чеченским народом.

- Под этим фильмом было много глумливых комментариев, мол, «так им и надо, никто их сюда не звал». Я не сдержался и написал: ««А куда не звали сюда, это Франция». И тут вспомнилась моя срочная служба в вооруженных силах РФ, которая выпала на период 1994-1996 год. Это была первая чеченская кампания. На моей совести нет военных преступлений. Но, сейчас, находясь в Чеченской Республике, я понимаю, что меня и моих ровесников, попавших в кровавую мясорубку, тоже никто не звал. Я не совершал ничего такого, за что мне нужно просить прощения, но меня не покидает чувство стыда и вины. И чтобы его как - то снять перед началом моей работы, мне бы хотелось обратиться ко всему чеченскому народу.

Герой ролика просит простить его и тех парней, которые проходили службу в 90-х годах прошлого века в этой местности.

- Ради Аллаха, простите нас, мы не хотели всего того, что произошло тогда здесь. Простите нас если мы в чем, то виноваты перед вами, сознательно или бессознательно.

ИСТОЧНИК KP.RU