Водитель Mercedes-Benz сбила 17-летнюю ставропольчанку

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:11:14+03:00

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Инцидент произошёл 29 января в Кисловодске. 17-летняя девушка переходила дорогу по зебре, когда ее сбил Mercedes-Benz. Позже выяснилось, что за рулем иномарки находилась 32-летняя жительница Предгорного района.

Пострадавшую в состоянии болевого шока доставили в реанимацию. Медики диагностировали у девушки многочисленные травмы головы и тела, а также перелом таза.

Что касается водителя иномарки, то как сообщили в краевой Госавтоинспекции, женщина последние несколько лет неоднократно привлекалась за нарушения скоростного режима.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, предстоит уточнить обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU