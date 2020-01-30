На Ставропольском крае ожидают снегопад и похолодание
В Ставропольском крае в пятницу ожидается туман и сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
По данным Гидрометцентра, 31 января температура воздуха снизится и будет варьироваться от минус трех до плюс семи градусов. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду. В некоторых поселениях и городах края возможен туман, гололед, а также обильные осадки в виде мокрого снега, которые прекратятся не раньше 1 февраля.
Жителей края просят быть осторожными на дорогах. В этот день спасатели рекомендуют отложить дальние поездки на машине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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