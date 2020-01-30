На Ставропольском крае ожидают снегопад и похолодание

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:10:43+03:00

Прогноз погоды на 31 января в Ставропольском крае сообщили в Гидрометцентре

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В Ставропольском крае в пятницу ожидается туман и сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным Гидрометцентра, 31 января температура воздуха снизится и будет варьироваться от минус трех до плюс семи градусов. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду. В некоторых поселениях и городах края возможен туман, гололед, а также обильные осадки в виде мокрого снега, которые прекратятся не раньше 1 февраля.

Жителей края просят быть осторожными на дорогах. В этот день спасатели рекомендуют отложить дальние поездки на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU