Суд конфисковал особняк экс-министра строительства Ставрополья

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:42:47+03:00

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Ленинский районный суд Ставрополя решил, что дом бывшего министра строительства Ставрополья Игоря Васильева был приобретен его семьей незаконно на деньги, происхождение которых родственники чиновника объяснить не смогли. Особняк, записанный на сестру жены Васильева, эксперты оценили почти в 158 миллионов рублей. Дорогая внутренняя отделка и внушительная площадь (почти 700 квадратов) - все это теперь обращено в доход государства и будет продано с аукциона.

Напомним, Васильев в октябре прошлого года получил 5 лет колонии общего режима по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновник договаривался с главами муниципалитетов о введении на их территории режима ЧП. Это нужно было, чтобы заключать договоры подрядов на строительство дорог с единственным поставщиком - фирмой, на которую указывал министр. Впоследствии, как полагало следствие, чиновник брал с подрядчиков откаты, на которые и приобреталось имущество, конфискованное теперь государством. Однако фактов получения взяток в суде сторона обвинения доказать не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU