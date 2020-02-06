Следствие опровергло отказ от уголовного дела против мэра Георгиевска

6 Февр. 2020 2020-02-06T21:36:35+03:00

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Следственное управление СКР по Ставропольскому краю опровергло отказ в возбуждении уголовного дела в отношении мэра Георгиевска Максима Клетина. Доследственная проверка по заявлению об угрозах убийством продолжается.

— Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю опровергает информацию об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главы Георгиевского городского округа, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе. — В действительности, следствие продолжает проверку по указанному факту. Процессуальное решение будет принято по результатам всех проверочных мероприятий.

Жительница Георгиевска написала на градоначальника заявление, утверждая, что он угрожал убийством её дочери. По словам женщины, причина — отказ девушки от интимной связи и сожительства с чиновником.

Напомним, что за последние два месяца глава Георгиевска стал героем ещё одного скандала, на этот раз с сексуальным подтекстом. Неизвестные распространили в соцсетях видео, где человек, похожий на Максима Клетина, называет себя «приличной принцесской». К роликам были приложены скриншоты переписки. В сообщениях некто, представленный как Клетин, предлагает свои секс-услуги мужчине.

Отметим, что в первом случае губернатор Ставрополья поддержал чиновника и назвал его одним из самых эффективных градоначальников края. При этом Владимир Владимиров подчеркнул, что про него тоже ходило множество слухов, которые так же на проверку оказывались ложью.

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Мэра Георгиевска проверяют по заявлению об угрозе убийством

В Георгиевске очередной скандал. На местного градоначальника написали заявление в прокуратуру. Максима Клетина обвинили в том, что он в переписке угрожал убийством женщине. Заявление подала мать женщины, состоявшей с Клетиным в отношениях (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU