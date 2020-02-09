2020-02-09T15:04:26+03:00
Общество

Рамзан Кадыров дал своим несовершеннолетним детям оружие

Глава Чечни уверен, что это воспитывает в ребенке мужественность и осторожность [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: скрин-шотФото: скрин-шот
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Рамзан Кадыров вновь показал, как он воспитывает своих сыновей. Если ранее в СМИ обсуждали, что дети главы Чечни дерутся со сверстниками по правилам MMA на глазах у всей республики, то теперь лидер региона опубликовал на странице во ВКонтакте видео, на котором его сыновья и племянник стреляют из огнестрельного оружия в тире.

- В современном мире мало уделяется внимания приучению детей и подростков обращению с оружием. Если молодой человек вовремя научился этому, он не совершит необдуманных действий, не нарушит правила владения оружием и не использует его в незаконных целях, - пишет Кадыров в социальных сетях.

На кадрах запечатлена тренировка его племянника Абубакара и сыновей Ахмада и Адама, которым нет и 16 лет. Кроме того, в тексте фигурирует имя Эли, что, вероятнее всего, является сокращением от "Зелимхан". Так зовут среднего сына Кадырова.

- Абубакар, Ахмад, Эли и Адам периодически посещают стрелковый тир и под руководством опытного инструктора изучают всё, что связано с владением, хранением и пользованием оружием, - объяснил Кадыров, чем занимаются мальчики в тире.

"В оружие нужно верить": Рамзан Кадыров показывает, как стреляют его сыновья и племянник.Видео: vk.com/ramzan

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ИСТОЧНИК KP.RU

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