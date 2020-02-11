Полиция Ставрополя задержала пранкера, катавшегося на полу магазина в трусах

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:17:30+03:00

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Полиция Ставрополя завела административные дела на пранкера и его сподвижников. Некит Михеев устроил катание по полу магазина в одних трусах. Предварительно испачкав пол моющим средством. Шоу дополнил его товарищ, который залепил блогеру в лицо торт, и подруга с откровенным танцем.

- В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности граждан, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого МВД. - В настоящее время в отношении них составлены административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Молодые люди помещены в специальное помещение для лиц административно задержанных.

Материалы в дальнейшем рассмотрит суд.

Неприличное шоу устроил блогер в ставропольском магазине.Видео: Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU