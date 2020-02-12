В Ставрополе экс-сотрудницу МВД заподозрили в подбросе наркотиков
Появились подробности возбужденного уголовного дела против экс-сотрудницы МВД Ставрополья – старшего следователя по особо важным делам Екатерины Биткиной и ее возможного сообщника адвоката Сергея Дружинина.
Как писал NewsTracker, их подозревают в получении взятки и посредничестве.
Как полагает следствие, экс-сотрудница МВД потребовала 1,75 миллиона рублей взятки у семьи ставропольца Дмитрия Новосада. Его в свою очередь подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Мать подозреваемого рассказала журналистам, что наркотики ее сыну могли подкинуть во время обыска.
Женщина также сообщила, что у нее складывается впечатление, что Биткина и адвокат Дружинин уже не первый раз работают по этой схеме.
Ранее «Комсомолка» писала, что мэр Георгиевска Максим Клетин стал фигурантом двух уголовных дел - об угрозе убийством и подделке документов. Клетина задержали и вывели из кабинета в наручниках, а в его кабинете прошли обыски. В администрации Георгиевска информацию опровергли. Следствие также не дало пока официальных подтверждений.
Напомним, заявление на Максима Клетина подала жительница Георгиевска Светлана Никифорова. Она обвинила чиновника в том, что он угрожал ее дочери убийством в переписке. Клетин подал встречное заявление о том, что его оклеветали. Как считает Клетин - из мести за то, что он не женился на дочке Никифоровй, а расстался с ней.
ИСТОЧНИК KP.RU