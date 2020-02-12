2020-02-12T10:23:13+03:00
Общество

В Ставрополе экс-сотрудницу МВД заподозрили в подбросе наркотиков

Мать подозреваемого поделилась своей версией произошедшего инцидента
Ася АСРЯН
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Мать подозреваемого рассказала журналистам, что наркотики ее сыну могли подкинуть во время обыскаМать подозреваемого рассказала журналистам, что наркотики ее сыну могли подкинуть во время обыскаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Появились подробности возбужденного уголовного дела против экс-сотрудницы МВД Ставрополья – старшего следователя по особо важным делам Екатерины Биткиной и ее возможного сообщника адвоката Сергея Дружинина.

Как писал NewsTracker, их подозревают в получении взятки и посредничестве.

Как полагает следствие, экс-сотрудница МВД потребовала 1,75 миллиона рублей взятки у семьи ставропольца Дмитрия Новосада. Его в свою очередь подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Мать подозреваемого рассказала журналистам, что наркотики ее сыну могли подкинуть во время обыска.

Женщина также сообщила, что у нее складывается впечатление, что Биткина и адвокат Дружинин уже не первый раз работают по этой схеме.

Ранее «Комсомолка» писала, что мэр Георгиевска Максим Клетин стал фигурантом двух уголовных дел - об угрозе убийством и подделке документов. Клетина задержали и вывели из кабинета в наручниках, а в его кабинете прошли обыски. В администрации Георгиевска информацию опровергли. Следствие также не дало пока официальных подтверждений.

Напомним, заявление на Максима Клетина подала жительница Георгиевска Светлана Никифорова. Она обвинила чиновника в том, что он угрожал ее дочери убийством в переписке. Клетин подал встречное заявление о том, что его оклеветали. Как считает Клетин - из мести за то, что он не женился на дочке Никифоровй, а расстался с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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