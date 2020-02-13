На Ставрополье активно сокращается численность русских

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:32:38+03:00

На Ставрополье увеличивается численность народов Северного Кавказа, прежде всего, даргинцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В краевом центре выросла численность таджиков, узбеков, индусов и народов Африки

Изменить размер текста: A A

В восточных и центральных районах Ставрополья активно сокращается численность русских. Такие данные предоставили исследователи из СКФУ, изучив особенности расселения народов России. При этом на Ставрополье увеличивается численность народов Северного Кавказа, прежде всего, даргинцев.

Кому на Ставрополье жить хорошо: учёные собрали национальную мозаику края 00:00 00:00

Среди населения региона на данный момент преобладают русские (86,7%), что выше среднего показателя по краю. Вторыми по численности - армяне (4,5%). За ними идут украинцы, греки, карачаевцы, даргинцы, азербайджанцы и лезгины.

Кстати, в последние годы в Ставрополе выросла численность не типичных для нашего края народов. Среди них представители этносов Африки, Средней Азии (таджики и узбеки), Индии, которые приехали в краевой центр получать высшее образование.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как ставропольцы, потеряв свободу, обретают любовь. Так, в ставропольской колонии, осужденные к принудительным работам Елена и Александр, нашли свою судьбу.

В присутствии сотрудников учреждения и родственников они торжественно зарегистрировали свой брак. Жениху Александру за хорошее поведение изменили режим наказания и перевели из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Георгиевскую колонию.

Там он познакомился с красавицей Еленой. По их словам, молодые люди легко нашли общий язык.

ИСТОЧНИК KP.RU