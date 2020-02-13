2020-02-13T16:32:38+03:00
Общество

На Ставрополье активно сокращается численность русских

В краевом центре выросла численность таджиков, узбеков, индусов и народов Африки
Ася АСРЯН
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На Ставрополье увеличивается численность народов Северного Кавказа, прежде всего, даргинцевНа Ставрополье увеличивается численность народов Северного Кавказа, прежде всего, даргинцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В восточных и центральных районах Ставрополья активно сокращается численность русских. Такие данные предоставили исследователи из СКФУ, изучив особенности расселения народов России. При этом на Ставрополье увеличивается численность народов Северного Кавказа, прежде всего, даргинцев.

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Среди населения региона на данный момент преобладают русские (86,7%), что выше среднего показателя по краю. Вторыми по численности - армяне (4,5%). За ними идут украинцы, греки, карачаевцы, даргинцы, азербайджанцы и лезгины.

Кстати, в последние годы в Ставрополе выросла численность не типичных для нашего края народов. Среди них представители этносов Африки, Средней Азии (таджики и узбеки), Индии, которые приехали в краевой центр получать высшее образование.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как ставропольцы, потеряв свободу, обретают любовь. Так, в ставропольской колонии, осужденные к принудительным работам Елена и Александр, нашли свою судьбу.

В присутствии сотрудников учреждения и родственников они торжественно зарегистрировали свой брак. Жениху Александру за хорошее поведение изменили режим наказания и перевели из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Георгиевскую колонию.

Там он познакомился с красавицей Еленой. По их словам, молодые люди легко нашли общий язык.

ИСТОЧНИК KP.RU

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