Гости отеля «Богатырь» получат мили «Аэрофлота»

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:07:43+03:00

Для этого участникам программы нужно забронировать номер или воспользоваться иными услугами «замка»

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Отель-замок «Богатырь» 4*, расположенный на берегу Черного моря в «Сочи Парке», является оригинальным арт-объектом и роскошным местом отдыха гостей Имеретинского курорта. Отель славится нестандартной архитектурой, стилизованными под средневековье интерьерами и первоклассным сервисом. Теперь «Богатырь» стал партнером программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Это позволяет обладателям карты авиакомпании получать по 1 миле за каждые 40 руб., потраченные на проживание, а также на сопутствующие услуги отеля. По условиям партнерства, номер должен быть забронирован на официальном сайте отеля, по телефону или электронной почте по тарифам, действующим на момент бронирования.

Для начисления миль гостю необходимо предъявить карту участника программы «Аэрофлот Бонус» или сообщить ее номер на стойке регистрации при заезде.

- Начинаем 2020 год с приятных сюрпризов. Партнерство с «Аэрофлот Бонус» позволяет реализовать в нашем отеле уникальный современный сервис, удобный и выгодный для наших гостей, – отметил начальник отдела маркетинга Александр Колчанов.

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