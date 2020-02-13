Женщине, протащившей судебного пристава по асфальту, вынесли приговор

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:29:01+03:00

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В Ставрополе вынесли приговор женщине, которая протащила судебного пристав-исполнителя по асфальту. Мужчина пытался остановить должницу, передает пресс-служба Прокуратуры края.

Инцидент произошел в июле 2018 года. Судебный пристав приехал к месту, чтобы осуществить исполнительское действие. Мужчина подошел к Toyota Land Cruiser должницы, в которой она в тот момент находилась. Взялся за ручку двери, но женщина рванула с места и протащила его по асфальту. Как уверяет Прокуратура Ставрополья, автоледи видела, что пристав-исполнитель держится за ручку.

В результате мужчина получил травмы средней тяжести. Против женщины открыли уголовное дело, и суд дал ей 2,5 года условно с испытательным сроком в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU