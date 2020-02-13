Лавина перекрыла дорогу, соединяющую мир с двумя горными районами Дагестана

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:05:44+03:00

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В Дагестане лавина перекрыла дорогу республиканского значения, которая соединяла внешний мир с двумя горными районами. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в своем Instagram-аккаунте.

- От диспетчера ЕДДС Бежтинского участка поступила информация о том, что на границе Бежтинского участка и Тляратинского района, между селами Анцух и Гунзиб, на автодорогу республиканского значения сошла лавина, - сообщает представитель ведомства. Пострадавших или погибших нет.

На месте работает бригада из шести человек и двух единиц техники. Они ликвидируют последствия схода лавины. Расчистку закончат не раньше восьми вечера. Пока что же есть объездная дорога через Цунтинский район.

После инцидента МЧС по Дагестану выпустило сообщение о высокой лавиноопасности:

- В период с 18:00 13 февраля до 18:00 14 февраля 2020 года в горах Республики Дагестан выше 2000 метров лавиноопасно. Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными, - сказано в пресс-релизе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU