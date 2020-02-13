2020-02-13T20:49:00+03:00
Политика

Власти Чечни пояснили, когда оппозиции надо извиняться перед ними

Джамбулат Умаров не отрицает, что с мнением Рамзана Кадырова можно быть несогласным
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. На заднем плане - Джамбулат УмаровРамзан Кадыров. На заднем плане - Джамбулат УмаровФото: СОЦСЕТИ
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Власти Чечни прокомментировали "кампанию извинений" перед Рамзаном Кадыровым и рассказали, кто и в каком случае должен публично просить прощения перед народом республики. С таким пояснением выступил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, выложивший фрагмент своего интервью в соцсети.

- Быть несогласным или выступать против решений Кадырова в Чечне возможно, - говорит Умаров. - Люди высказывают свою позицию. Откуда они берут информацию? Из WhatsApp и сети. И начинается ор!

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Джамбулат Умаров - о "практике извинений"
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По мнению Умарова, через мессенджер часто распространяют информацию, у которой нет официального подтверждения. Причем она бывает разного характера: эпидемии, действующие бомбы. Министр считает, что такие сообщения в сеть поставляют не только слабонервные люди.

- За паникерством скрывается тот, кто ведет сообщение. Мы [журналисты из Чечни - прим.ред.] выяснили, что все письма в WhatsApp комбинированы и заранее подготовлены, - уверяет Умаров.

По словам чиновника, если чеченские власти требуют извинений, то значит, они разобрались в ситуации и могут доказать свою правоту.

- Речь не идет, что кто-то оскорбил лично Кадырова и он потребовал публично извиниться перед ним. Это все чушь! - подытожил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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