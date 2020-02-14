На Ставрополье столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:27:26+03:00

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Инцидент произошёл 13 февраля, около 19:00, на автомобильной дороге Кавказ в Минераловодском округе.

Водитель автомобиля «Мазда Фамилия не справился с управлением и врезался на запрещающей сигнал светофора автомобиль «Тойота Камри», который по инерции продолжил движение наехал на стоящий спереди автомобиль «Мерседес Бенц».

«Мерседес Бенц» также по инерции наехал на стоящую впереди «ГАЗель» без пассажиров. Госпитализация понадобилась 35-летнему водителю «Мазды», водителю и пассажиру «Тойоты» назначено амбулаторное лечение. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пострадавший водитель «Мазды» за нарушения ПДД за последние 2 года не привлекался. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU