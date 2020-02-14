2020-02-14T09:27:26+03:00
Общество

На Ставрополье столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Причиной аварии послужило несоблюдение скоростного режима
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл 13 февраля, около 19:00, на автомобильной дороге Кавказ в Минераловодском округе.

Водитель автомобиля «Мазда Фамилия не справился с управлением и врезался на запрещающей сигнал светофора автомобиль «Тойота Камри», который по инерции продолжил движение наехал на стоящий спереди автомобиль «Мерседес Бенц».

«Мерседес Бенц» также по инерции наехал на стоящую впереди «ГАЗель» без пассажиров. Госпитализация понадобилась 35-летнему водителю «Мазды», водителю и пассажиру «Тойоты» назначено амбулаторное лечение. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Пострадавший водитель «Мазды» за нарушения ПДД за последние 2 года не привлекался. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Неудачный захват порта»: пять бойцов клуба Нурмагомедова осуждены за избиение самбиста
В Дагестане раскрыли сговоры при строительстве школ и детсадов
Житель Ингушетии во время обысков открыл стрельбу по силовикам
На Ставрополье задержан пьяный лихач
Аграриям Ставрополья рассказали, как получить в 2020 году хороший урожай
На Ставрополье полицейский «крышевал» павильон по продаже безакцизного табака
Появилось видео с дачи экс-прокурора, где убили и закопали его бывшую жену
На Ставрополье сотрудник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
На Ставрополье столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Губернатор Ставрополья отстранил от должности мэра Георгиевска
У еще одного пенсионера в Ингушетии нашли оружейный склад
Власти Чечни пояснили, когда оппозиции надо извиняться перед ними
Лавина перекрыла дорогу, соединяющую мир с двумя горными районами Дагестана
Женщине, протащившей судебного пристава по асфальту, вынесли приговор
Гости отеля «Богатырь» получат мили «Аэрофлота»
В Ставрополе раздетый мужчина облился водой в магазине
На Ставрополье активно сокращается численность русских
Бывшего мэра Махачкалы, обвиняемого в создании банды и хищении 210 млн, отпустили