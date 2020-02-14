На Ставрополье сотрудник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
Инцидент произошёл в Минеральных Водах. Там против специалиста офиса и обслуживания одного из операторов сотовой связи возбудили уголовное дело.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по Ставрополью, в начале января работник без согласия абонента по просьбе мужчины просмотрел детализацию вызовов девушки.
Так мужчина нарушил конституционное право граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».
ИСТОЧНИК KP.RU