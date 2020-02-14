На Ставрополье сотрудник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:12:20+03:00

Работник без согласия абонента по просьбе мужчины просмотрел детализацию вызовов девушки

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Инцидент произошёл в Минеральных Водах. Там против специалиста офиса и обслуживания одного из операторов сотовой связи возбудили уголовное дело.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по Ставрополью, в начале января работник без согласия абонента по просьбе мужчины просмотрел детализацию вызовов девушки.

Так мужчина нарушил конституционное право граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

ИСТОЧНИК KP.RU