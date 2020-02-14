2020-02-14T10:31:08+03:00
Происшествия

Появилось видео с дачи экс-прокурора, где убили и закопали его бывшую жену

Игорь Чельдиев больше месяца хранил труп женщины в огороде, у забора
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ирина Боженко и Игорь ЧельдиевИрина Боженко и Игорь Чельдиев
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В сети появились кадры с места, где была захоронена бывшая супруга экс-прокурора Северной Осетии. Женщину обнаружили в огороде ее мужа Игоря Чельдиева. Она пролежала там больше месяца.

Труп бывшей жены экс-прокурора нашли в огороде.

Ирина Боженко пропала 4 января этого года. Долгое время женщину искали в республике, но никаких результатов не было. Тогда оперативники приехали в село Кобан к ее бывшему мужу Игорю Чельдиеву. О том, где Ирина и что с ней, прокурор в отставке ничего не знал. Но оперативники заприметили холмик в огороде мужчины и поинтересовались, что там.

- На вопрос, что это, Чальдиев стал вести себя нервно и практически сразу сознался, что закопал там свою бывшую супругу, - передает источник "КП - Северный Кавказ" в правоохранительных органах.

Поначалу Чельдиев уверял, что его гражданская жена погибла случайно. Упала с лестницы, приземлилась на голову. Но экспертиза показала, что рану нанесли сильным ударом. И бывший прокурор раскаялся.

- В ходе дальнейшего допроса Чельдиев сознался, что совершил непреднамеренное убийство Ирины в ходе бытовой ссоры, ударив ее кочергой, - рассказывает нам источник.

13 февраля, в 23 часа, вышло сообщение Следственного комитета по Северной Осетии о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Расследование убийства продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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