В Северной Осетии экс-прокурор закопал жену на даче

В Северной Осетии нашли исчезнувшую 45-летнюю Ирину Боженко. Она без вести пропала месяц назад. Оперативники приехали побеседовать о ее исчезновении к экс-сотруднику прокуратуры Игорю Чельдиеву в село Кобан. Тогда-то одному из оперативных сотрудников и бросился в глаза странный холмик в дальнем конце двора.

- На вопрос, что это, Чальдиев стал вести себя нервно и практически сразу сознался, что закопал там свою бывшую супругу, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах Северной Осетии. - Правда, поначалу заявил, что это был несчатный случай, она упала с лестницы. Труп Ирины Боженко эксгумировали и осмотрели эксперты. На голове была рана, однозначно свидетельствовавшая о том, что ее ударили. В ходе дальнейшего допроса Чельдиев сознался, что совершил непреднамеренное убийство Ирины в ходе бытовой ссоры, ударив ее кочергой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении Чельдиева под стражу.

Ирина Боженко.

Чельдиев известен в Северной Осетии тем, что уволился со службы досрочно и записал несколько видеоинтервью о злоупотреблениях в органах прокуратуры. Это уже не первый скандал, связанный с уголовными делами против прокурорских работников в Северной Осетии. Недавно уголовное дело о заказном убийстве бывшего мужа своей сестры было возбуждено против экс-прокурора Иристонского района Северной Осетии Ольги Швецовой. Она заказала убийство киллеру известной на всю страну банды Аслана Гагиева.