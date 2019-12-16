Экс-прокурор, заказавшая убийство следователя, ничего не заплатила киллеру

Бывшего прокурора из Северной Осетии Ольгу Швецову, подозреваемую в заказном убийстве экс-следователя Александра Леонова, арестовал Ленинский районный суд Владикавказа. Под стражей женщина пробудет месяц, сообщает пресс-служба суда.

Юристы, защищающие Швецову, просили отправить подозреваемую под домашний арест или продлить задержание на 72 часа. Вскоре женщине предъявят официальное обвинение. Она не признает свою причастность к вменяемому преступлению.

Ольга Швецова (в центре, обнимает девочку). Фото: пресс-служба Прокуратуры Северной Осетии

Ранее сообщалось, что Леонова заказали банде Гагиева из-за профессиональной настырности: якобы он, уйдя в коллекторское дело из Следственного комитета, выбивал из сестры Швецовой крупный долг. Однако выяснилось, что конфликт между ее родственницей и Леоновым вспыхнул из-за дележки имущества после развода. Чтобы заказать бывшего зятя-следователя, женщина приехала в Москву для личной встречи с Асланом Гагиевым. Главарь банды из уважения к влиятельному в Северной Осетии прокурору пообещал убить мужчину бесплатно. К делу даже привлекли двух сотрудников МВД - Евгения Яшкина и Руслана Юртова.

Славу Швецова получила в июле 2007 года, когда совершила восхождение на гору Эльбрус, где установила знамя надзорного ведомства. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" попытался найти информацию об этом на сайте Прокуратуры Северной Осетии. Несмотря на то, что браузеры показывают, что пресс-релиз с заголовком "Прокурор Иристонского муниципального округа города Владикавказа Швецова О.Ф. покорила Эльбрус" разместили 2 августа 2007 года, самого материала на сайте уже нет. Известно только, что группа альпинистов состояла из семи человек, четырем из них вершина покорилась.

Скриншот поискового запроса на Яндексе и новостной ленты Прокуратуры Северной Осетии

В момент задержания Швецова находилась в аэропорту Беслана, откуда собиралась лететь в Москву. Из столицы подозреваемая собиралась отправиться в Германию, для этого она оформила себе годовую визу. Очевидно, экс-прокурор хотела остаться заграницей на ПМЖ. Существует версия, что это не была ее конечная остановка - на руках у Швецовой был второй загранпаспорт, пишет "Ъ". Его она хотела забрать у своих знакомых в Москве.

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