2019-12-16T16:55:59+03:00
Происшествия

Экс-прокурор, заказавшая убийство следователя, ничего не заплатила киллеру

Ольга Швецова арестована на месяц [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Ольга ШвецоваОльга ШвецоваФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Бывшего прокурора из Северной Осетии Ольгу Швецову, подозреваемую в заказном убийстве экс-следователя Александра Леонова, арестовал Ленинский районный суд Владикавказа. Под стражей женщина пробудет месяц, сообщает пресс-служба суда.

Юристы, защищающие Швецову, просили отправить подозреваемую под домашний арест или продлить задержание на 72 часа. Вскоре женщине предъявят официальное обвинение. Она не признает свою причастность к вменяемому преступлению.

Ольга Швецова (в центре, обнимает девочку). Фото: пресс-служба Прокуратуры Северной Осетии

Ольга Швецова (в центре, обнимает девочку). Фото: пресс-служба Прокуратуры Северной Осетии

Ранее сообщалось, что Леонова заказали банде Гагиева из-за профессиональной настырности: якобы он, уйдя в коллекторское дело из Следственного комитета, выбивал из сестры Швецовой крупный долг. Однако выяснилось, что конфликт между ее родственницей и Леоновым вспыхнул из-за дележки имущества после развода. Чтобы заказать бывшего зятя-следователя, женщина приехала в Москву для личной встречи с Асланом Гагиевым. Главарь банды из уважения к влиятельному в Северной Осетии прокурору пообещал убить мужчину бесплатно. К делу даже привлекли двух сотрудников МВД - Евгения Яшкина и Руслана Юртова.

Славу Швецова получила в июле 2007 года, когда совершила восхождение на гору Эльбрус, где установила знамя надзорного ведомства. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" попытался найти информацию об этом на сайте Прокуратуры Северной Осетии. Несмотря на то, что браузеры показывают, что пресс-релиз с заголовком "Прокурор Иристонского муниципального округа города Владикавказа Швецова О.Ф. покорила Эльбрус" разместили 2 августа 2007 года, самого материала на сайте уже нет. Известно только, что группа альпинистов состояла из семи человек, четырем из них вершина покорилась.

Скриншот поискового запроса на Яндексе и новостной ленты Прокуратуры Северной Осетии

Скриншот поискового запроса на Яндексе и новостной ленты Прокуратуры Северной Осетии

В момент задержания Швецова находилась в аэропорту Беслана, откуда собиралась лететь в Москву. Из столицы подозреваемая собиралась отправиться в Германию, для этого она оформила себе годовую визу. Очевидно, экс-прокурор хотела остаться заграницей на ПМЖ. Существует версия, что это не была ее конечная остановка - на руках у Швецовой был второй загранпаспорт, пишет "Ъ". Его она хотела забрать у своих знакомых в Москве.

ПОДРОБНЕЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНДЫ

Отец 22 детей и организатор 60 убийств: чем известен высланный в Россию Аслан Гагиев

Главарь самой жестокой преступной группировки России предстанет перед судом (подробности)

"Среднее образование, говорит на 4 языках": главный координатор 60 убийств, заказанных Гагиевым, получил 17 лет "строгача"

"Комсомолка" узнала, что "мозгом" самой жестокой в России преступной группировки оказался уроженец села в Южной Осетии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Северная Осетия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне [эксклюзив kp.ru]
«Я могла их спасти»: соседка отчима, убившего пятилетнюю девочку, знала о регулярных побоях
Стало известно, что маленькие брат и сестра систематически подвергались насилию - их родной отец тоже был тираном. Служба опеки уже изымала малышей из семьи, но вернула обратно
Новости 24
Забота о бездомных животных: на Ставрополье откроют два питомника за 45 миллионов рублей
Прямая линия губернатора: 875 миллионов рублей будет вложено в медицину
В Карачаево-Черкесии более 14 тысяч детей получат новогодние подарки
Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях
Из здания суда в Ставрополе эвакуировали людей
В Невинномысске показали главную красавицу города
Ставрополец изнасиловал женщину вдвое старше себя
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
В начале недели на Ставрополье потеплеет до +13
Таксисты в Ставрополе устроили забастовку
В Ессентуках выполнили программу по замене лифтов
В Минераловодском округе открыли Дом культуры
Мальчика на Ставрополье ударило током на крыше поезда
18 тысяч жителей Ингушетии сидят без света
В Ингушетии и Дагестане самые большие траты на еду в стране
На Ставрополье пьяный водитель ушел под воду вместе с автомобилем
На ужин – рыба с опарышами: Минздрав Ставрополья проверяет жалобу пациентов на больничную еду
В Ессентуках всем нуждающимся предлагают бесплатные горячие обеды
«Высадил за городом с 3-летним ребенком»: ночью таксист выгнал клиентку из авто
"Посмотрите, что творится с нашей Кумой!": ставрополец показал, как в реку сбрасывают отходы спиртзавода
"Пожалуйста, только не бейте": пса-отшельника спасают во Владикавказе
В Дагестане мажор на золотом "Мерседесе" набросился на инспектора