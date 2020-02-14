2020-02-14T12:03:04+03:00
Общество

На Ставрополье задержан пьяный лихач

Любитель ночных «покатушек» вел себя агрессивно, провоцировал конфликт с правоохранителями
Ася АСРЯН
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Ставрополец имел явные признаки опьянения: невнятную речь, медленную реакциюСтаврополец имел явные признаки опьянения: невнятную речь, медленную реакциюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ночные «покатушки» 20-летнего жителя Буденновска закончились неудачно. Легковушка под управлением лихача привлекла внимание автоинспекторов.

Молодой человек при виде правоохранителей, прибавил скорость и попытался свернуть в проулок частного сектора. Однако все равно пришлось пообщаться с правоохранителем.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ставрополец имел явные признаки опьянения: невнятную речь, медленную реакцию.

На Ставрополье задержан пьяный лихач.

Водитель отказался проходить процедуру освидетельствования на состояние опьянения.

Во время оформления административного материала молодой человек вел себя агрессивно, пытался провоцировать конфликт, отказывался подписывать материалы.

Против водителя составили административный материал, ему грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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