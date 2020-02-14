В Дагестане раскрыли сговоры при строительстве школ и детсадов

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:36:52+03:00

Материалы антимонопольного дела направят в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела против должностных лиц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На ООО «ПОН» наложен административный штраф на сумму более 40 миллионов рублей, на ООО «Дагстройсервис» - более 4,5 миллиона рублей

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В Дагестане ФАС России выявило картельные сговоры на семи аукционах по строительству детских садов и школ на сумму более 1,5 млрд рублей.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства, во время проверок заказчика торгов на выполнение работ были обнаружены бланки участников торгов, а также электронная переписка, где обсуждалась модель поведения конкурентов, конкурсную документацию и конечную цену контракта.

Выяснилось, что участники торгов ООО «ПОН» и ООО «Дагстройсервис» имеют устойчивые финансовые связи и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений в ходе торгов.

Материалы антимонопольного дела направят в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела против должностных лиц. На ООО «ПОН» наложен административный штраф на сумму более 40 миллионов рублей, на ООО «Дагстройсервис» - более 4,5 миллиона рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Ставрополье полицейский «крышевал» павильон по продаже безакцизного табака.

Правоохранитель знал, что в одном из торговых павильонов города хранится не маркированная табачная продукция, подлежащая маркировке «акцизными» марками.

Однако полицейский не спешил принимать меры. За это «молчание» злоумышленник постоянно получал подарки от хозяев магазина.

«Не долго музыка играла»: во время одного из рейдов в этом торговом павильоне полицейские изъяли табачную продукцию общей стоимостью свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU