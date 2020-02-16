Нурмагомедов показал свою тренировку
- Это была тяжелая неделя, - признался Хабиб Нурмагомедов своим подписчикам в Instagram и показал фото с тренировок.
Фото: личная страница героя публикации в сети
Фото: личная страница героя публикации в сети
Фото: личная страница героя публикации в сети
Напомним, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал первый тренировочный лагерь перед предстоящим боем. Как "КП-Северный Кавказ" уже писала ранее, 18 апреля он будет защищать титул в поединке с 35-летним американским бойцом Тони Фергюсоном. Знаменитые бойцы встретятся в октагоне в Нью-Йорке. Нурмагомедов усиленно готовится к поединку в США.
ИСТОЧНИК KP.RU