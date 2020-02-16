2020-02-16T15:13:41+03:00
Спорт

Нурмагомедов показал свою тренировку

Боец выложил фото у себя в соцсетях
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в сетиФото: личная страница героя публикации в сети
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- Это была тяжелая неделя, - признался Хабиб Нурмагомедов своим подписчикам в Instagram и показал фото с тренировок.

Фото: личная страница героя публикации в сети

Фото: личная страница героя публикации в сети

Фото: личная страница героя публикации в сети

Фото: личная страница героя публикации в сети

Фото: личная страница героя публикации в сети

Фото: личная страница героя публикации в сети

Напомним, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал первый тренировочный лагерь перед предстоящим боем. Как "КП-Северный Кавказ" уже писала ранее, 18 апреля он будет защищать титул в поединке с 35-летним американским бойцом Тони Фергюсоном. Знаменитые бойцы встретятся в октагоне в Нью-Йорке. Нурмагомедов усиленно готовится к поединку в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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