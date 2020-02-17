На Ставрополье бизнесмен скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:16:02+03:00

Предприниматель несколько лет представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения

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В Ставропольском крае индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по региону, бизнесмен представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у индивидуального предпринимателя составила более 5 миллионов рублей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства, против бизнесмена возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU