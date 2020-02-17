2020-02-17T11:34:59+03:00
Общество

На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств

Из аптеки изъяли свыше 1 тысячи упаковок различных лекарственных препаратов
Ася АСРЯН
Поделиться:
Против экс-директора аптеки возбудили уголовное дело, его ждет допросПротив экс-директора аптеки возбудили уголовное дело, его ждет допросФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Пятигорске бывший директор аптеки подозревается в сбыте незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, при обследовании из аптеки изъяли свыше 1 тысячи упаковок различных лекарственных препаратов на сумму более 500 тысяч рублей.

Согласно экспертных заключений, эти лекарства не могут продаваться, поскольку не зарегистрированы на территории России.

Против экс-директора аптеки возбудили уголовное дело, его ждет допрос. А пока следователи занимаются изъятием документов и собирают необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольский край может стать площадкой для граффитистов со всего мира
«Осторожно, пранк»: как разыграть прохожих и заставить ставропольцев тебя ненавидеть
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
"Только двойки": дагестанец стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей
Геймер скончался в компьютерном клубе в Дагестане
На Ставрополье накрыли цех с суррогатным алкоголем на 4 млн
На Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж
Полиция задержала мужчину, избившего врача-хирурга в Карачаево-Черкесии
В Ставрополе рассказали, почему на улицах города стало меньше попрошаек
В аэропорту Минвод сел самолет с уникальной надписью
На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств
В Ставропольском крае снизилось количество потребительских кредитов
На Ставрополье бизнесмен скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей