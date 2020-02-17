На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств
В Пятигорске бывший директор аптеки подозревается в сбыте незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, при обследовании из аптеки изъяли свыше 1 тысячи упаковок различных лекарственных препаратов на сумму более 500 тысяч рублей.
Согласно экспертных заключений, эти лекарства не могут продаваться, поскольку не зарегистрированы на территории России.
Против экс-директора аптеки возбудили уголовное дело, его ждет допрос. А пока следователи занимаются изъятием документов и собирают необходимые доказательства.
ИСТОЧНИК KP.RU