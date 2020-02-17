На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:34:59+03:00

Против экс-директора аптеки возбудили уголовное дело, его ждет допрос Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Пятигорске бывший директор аптеки подозревается в сбыте незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по краю, при обследовании из аптеки изъяли свыше 1 тысячи упаковок различных лекарственных препаратов на сумму более 500 тысяч рублей.

Согласно экспертных заключений, эти лекарства не могут продаваться, поскольку не зарегистрированы на территории России.

Против экс-директора аптеки возбудили уголовное дело, его ждет допрос. А пока следователи занимаются изъятием документов и собирают необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU