2020-02-17T12:36:29+03:00
Общество

На Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж

Нашлись и те, кто подали заявления на регистрацию брака в день, который выпадает 1 раз в 4 года — 29 февраля
Ася АСРЯН
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20.02.2012 узаконить свои отношения захотели более 150 пар20.02.2012 узаконить свои отношения захотели более 150 парФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Молодожены Ставрополя «рвут и мечут», чтобы закрепить свой союз 20.02.2020 года. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления ЗАГС, первая свадебная дата-палиндром в этом году уже была — 02.02.2020.

Тогда 27 пар пожелали в этот день создать семьи. А 20.02.2012 узаконить свои отношения захотели более 150 пар. Нашлись и такие ставропольцы, кто подали заявления на регистрацию брака в день, который выпадает 1 раз в 4 года — 29 февраля. В этот день распишутся более 50 пар.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала историю про жительницу Дагестана, которая вышла замуж за африканца. Эта многонациональная свадьба, расколола республику пополам. Первая группа обвиняла лезгинку в неуважении к предкам, которые боролись за самобытность нации. Некоторые критиковали тенденцию, когда местные девушки выходят замуж за иностранцев или иноверцев.

В качестве примера они вспоминают какого-то индийца, который, как только закончил учебу в Дагестане, уехал домой, бросив дагестанскую супругу с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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