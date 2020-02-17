На Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж
Молодожены Ставрополя «рвут и мечут», чтобы закрепить свой союз 20.02.2020 года. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления ЗАГС, первая свадебная дата-палиндром в этом году уже была — 02.02.2020.
Тогда 27 пар пожелали в этот день создать семьи. А 20.02.2012 узаконить свои отношения захотели более 150 пар. Нашлись и такие ставропольцы, кто подали заявления на регистрацию брака в день, который выпадает 1 раз в 4 года — 29 февраля. В этот день распишутся более 50 пар.
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала историю про жительницу Дагестана, которая вышла замуж за африканца. Эта многонациональная свадьба, расколола республику пополам. Первая группа обвиняла лезгинку в неуважении к предкам, которые боролись за самобытность нации. Некоторые критиковали тенденцию, когда местные девушки выходят замуж за иностранцев или иноверцев.
В качестве примера они вспоминают какого-то индийца, который, как только закончил учебу в Дагестане, уехал домой, бросив дагестанскую супругу с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU