На Ставрополье накрыли цех с суррогатным алкоголем на 4 млн
В Ставропольском крае в селе Петровского городского округа накрыли цех по производству немаркированного алкоголя. Как сообщили в региональном МВД, стоимость суррогата составила 4 млн рублей. Уже изъята продукция, оборудование, фальшивые этикетки и марки. Личности дельцов тоже установлены. Некоторые приехали на Ставрополье из соседних регионов. Возбуждены уголовные дела.
Кстати, как прокомментировали "КП-Северный Кавказ" в Управлении ФСБ края, за последние два года на аналогичном преступлении поймали 24 лица. И одного из таких посадили на 3,5 года, а еще одну злоумышленницу приговорили к 3 годам условно и обязали выплатить штраф четверть миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU