На Ставрополье накрыли цех с суррогатным алкоголем на 4 млн

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:00:57+03:00

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В Ставропольском крае в селе Петровского городского округа накрыли цех по производству немаркированного алкоголя. Как сообщили в региональном МВД, стоимость суррогата составила 4 млн рублей. Уже изъята продукция, оборудование, фальшивые этикетки и марки. Личности дельцов тоже установлены. Некоторые приехали на Ставрополье из соседних регионов. Возбуждены уголовные дела.

Кстати, как прокомментировали "КП-Северный Кавказ" в Управлении ФСБ края, за последние два года на аналогичном преступлении поймали 24 лица. И одного из таких посадили на 3,5 года, а еще одну злоумышленницу приговорили к 3 годам условно и обязали выплатить штраф четверть миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU