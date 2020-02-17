2020-02-17T13:03:58+03:00
Происшествия

Геймер скончался в компьютерном клубе в Дагестане

У 18-летнего парня остановилось сердце
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Дагестане молодой человек погиб во время игры. По предварительной версии, причиной трагедии стал сердечный приступ. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

18-летний парень вместе с друзьями приехал в село Леваши, чтобы вместе поиграть в клубе. Ребята сели за компьютеры, но несчастный уже не встал. Во время одного из матчей ему стало плохо. На глазах у всех он упал и потерял сознание.

Предварительно причиной смерти молодого человека считается остановка сердца, вызванная сердечной недостаточностью. Выяснением обстоятельств трагедии занимаются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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