Геймер скончался в компьютерном клубе в Дагестане

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:03:58+03:00

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В Дагестане молодой человек погиб во время игры. По предварительной версии, причиной трагедии стал сердечный приступ. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

18-летний парень вместе с друзьями приехал в село Леваши, чтобы вместе поиграть в клубе. Ребята сели за компьютеры, но несчастный уже не встал. Во время одного из матчей ему стало плохо. На глазах у всех он упал и потерял сознание.

Предварительно причиной смерти молодого человека считается остановка сердца, вызванная сердечной недостаточностью. Выяснением обстоятельств трагедии занимаются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU