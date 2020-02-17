2020-02-17T13:32:20+03:00
Общество

"Только двойки": дагестанец стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей

Мужчина выиграл 1,6 миллиона рублей
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Житель Дагестана, личность которого пока что хранится в секрете, стал миллионером. Мужчина раскрыл цифровую тайну лотерей и выиграл 1 650 504 рублей. Залог его успеха оказался простым: он выбрал в своем билете одни двойки. 23, 26, 28, 29... И только неуверенность в том, что это рабочий метод, помешала ему выиграть больше. Последней победной цифрой была два.

Действительно, двойка - очень распространенная комбинация в лотерейных билетах. Достаточно велик шанс выиграть, если выбрать цифры второго десятка. Пока что личность победителя не известна. В скором времени он приедет за выигрышем, и организаторы расскажут о нем подробнее.

Отметим, что это не первый лотерейный миллионер на Северном Кавказе. В округе с начала года их стало шестеро. Как отмечают организаторы, это положительная динамика, ведь в 2019 году всего их было только 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольский край может стать площадкой для граффитистов со всего мира
«Осторожно, пранк»: как разыграть прохожих и заставить ставропольцев тебя ненавидеть
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
"Только двойки": дагестанец стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей
Геймер скончался в компьютерном клубе в Дагестане
На Ставрополье накрыли цех с суррогатным алкоголем на 4 млн
На Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж
Полиция задержала мужчину, избившего врача-хирурга в Карачаево-Черкесии
В Ставрополе рассказали, почему на улицах города стало меньше попрошаек
В аэропорту Минвод сел самолет с уникальной надписью
На Ставрополье директор аптеки продал на полмиллиона незарегистрированных лекарств
В Ставропольском крае снизилось количество потребительских кредитов
На Ставрополье бизнесмен скрыл от налоговой более пяти миллионов рублей