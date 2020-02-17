"Только двойки": дагестанец стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:32:20+03:00

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Житель Дагестана, личность которого пока что хранится в секрете, стал миллионером. Мужчина раскрыл цифровую тайну лотерей и выиграл 1 650 504 рублей. Залог его успеха оказался простым: он выбрал в своем билете одни двойки. 23, 26, 28, 29... И только неуверенность в том, что это рабочий метод, помешала ему выиграть больше. Последней победной цифрой была два.

Действительно, двойка - очень распространенная комбинация в лотерейных билетах. Достаточно велик шанс выиграть, если выбрать цифры второго десятка. Пока что личность победителя не известна. В скором времени он приедет за выигрышем, и организаторы расскажут о нем подробнее.

Отметим, что это не первый лотерейный миллионер на Северном Кавказе. В округе с начала года их стало шестеро. Как отмечают организаторы, это положительная динамика, ведь в 2019 году всего их было только 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU