«Осторожно, пранк»: как разыграть прохожих и заставить ставропольцев тебя ненавидеть

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:17:32+03:00

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Ранее соцсети взорвал ролик, где молодой человек в магазине разливает на пол молоко, раздевается быстро и прокатывается животом по этой луже. Тем временем его товарищ бросает пранкеру в нижнем белье торт в лицо. Герои видео, нарушившие общественный порядок в магазине, наказаны.

Осторожно, пранк: как разыграть прохожих и заставить всех тебя ненавидеть 00:00 00:00

Против шутников составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Молодых людей поместили в специальное помещение для лиц административно задержанных на 15, 10 и 5 суток.

В сети появились защитники парней, мол, которые писали, что это был общественный эксперимент.

«КП-Северный Кавказ» поговорила с известным блогером Арутюном Акопяном, который стоял у истоков ставропольского пранка. По мнению молодого человека, этот «жесткий пранк» далек от социального эксперимента, в котором должна присутствовать мораль.

Неприличное шоу устроил блогер в ставропольском магазине.Видео: Instagram

— Суть социального эксперимента — проверка общественности на человечность. Например, мы в Ставрополе роняли деньги и смотрели на реакцию окружающих: вернут деньги хозяину или положат себе в карман. А то, что сделали недавно парни в магазине – это, на мой взгляд, хулиганство в чистом виде.

Почему в последнее время участились выходки ставропольских пранкеров «Комсомолке» рассказал психолог Владислав Чубаров:

— Есть социальные установки, где раньше культивировались границы уважения к ближнему. Раньше все старались жить, как все. Сейчас же наоборот: чем ты оригинальнее и нестандартнее, тем ты интереснее. Люди с заниженной самооценкой именно таким образом стараются привлечь к себе внимание. Факт, что их будут обсуждать, о них напишут в СМИ, их будут ненавидеть — делает из них звезд. Таким образом, эти молодые люди самоутверждаются, — считает психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU