На Ставрополье отечественная легковушка снесла иномарку, есть пострадавшие
В больницу доставили 70-летнего водителя «семерки» и 43-летнего пассажира иномарки
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл в Кисловодске, 17 февраля, около 15:00. Водитель «ВАЗ-210740» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат», который двигался со встречного направления прямо.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с различными травмами
в больницу доставили 70-летнего водителя «семерки» и 43-летнего пассажира иномарки. Он, как выяснилось, получил травмы из-за не пристёгнутого ремня безопасности.
По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU