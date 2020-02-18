2020-02-18T09:24:31+03:00
Общество

На Ставрополье отечественная легковушка снесла иномарку, есть пострадавшие

В больницу доставили 70-летнего водителя «семерки» и 43-летнего пассажира иномарки
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл в Кисловодске, 17 февраля, около 15:00. Водитель «ВАЗ-210740» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат», который двигался со встречного направления прямо.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, с различными травмами

в больницу доставили 70-летнего водителя «семерки» и 43-летнего пассажира иномарки. Он, как выяснилось, получил травмы из-за не пристёгнутого ремня безопасности.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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