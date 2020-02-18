В Ставропольском крае сбили насмерть мужчину и трижды проехались по нему

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:33:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошёл 17 февраля, около 02:30, на федеральной автодороге «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды».

Водитель ехал со стороны Георгиевска в сторону Минеральных Вод и сбил пешехода. После чего по пострадавшему умудрились проехать еще три автомобиля: «Киа», «Джили» и «Газель».

Водитель неустановленной машины скрылся с места происшествия.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, пешеходом был 48-летний житель республики Башкирия. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас полицейские ищут водителя, покинувшего место ДТП. Ему грозит лишение права управления. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU