2020-02-18T09:33:03+03:00
Общество

В Ставропольском крае сбили насмерть мужчину и трижды проехались по нему

Сейчас полицейские ищут водителя, покинувшего место ДТП
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 17 февраля, около 02:30, на федеральной автодороге «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды».

Водитель ехал со стороны Георгиевска в сторону Минеральных Вод и сбил пешехода. После чего по пострадавшему умудрились проехать еще три автомобиля: «Киа», «Джили» и «Газель».

Водитель неустановленной машины скрылся с места происшествия.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, пешеходом был 48-летний житель республики Башкирия. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас полицейские ищут водителя, покинувшего место ДТП. Ему грозит лишение права управления. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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