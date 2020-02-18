В Ставрополе продолжается снос незаконных ларьков

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:41:16+03:00

В прошлом году снесли 12 капитальных строений и 246 нестационарных торговых объектов

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В Ставрополе убирают «наследие» начала 90-х годов прошлого века на ул. Доваторцев. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Там же и добавили, что демонтаж изрядно поржавевшего ларька осуществляет сам собственник.

В Ставрополе на протяжении нескольких лет ведется борьба с незаконно установленными торговыми объектами, которые портят внешний вид города. В прошлом году снесли 12 капитальных строений и 246 нестационарных торговых объектов.

В администрации города сообщают, что на месте, где раньше стояли неприглядные конструкции, появляются благоустроенные зоны отдыха с плиточным покрытием, скамейками, фонарями и урнами. Так, преобразилась пешеходная зона по ул. Пушкина, ул. Мира и др.

После окончательного демонтажа магазина по ул. Доваторцев, приведут в порядок и эту территорию: оформят тротуарной плиткой площадку и установят современный остановочный павильон.

Ранее «Комсомолка» писала, что скоро жителям краевого центра негде будет купить газеты и журналы. Чиновники мэрии Ставрополя требуют снести газетные киоски, которые находятся в центре города: на улицах Пушкина, Ленина, Мира. Комитет муниципального заказа и торговли администрации направил в суд 11 исковых заявлений к государственной компании «Союзпечать».

ИСТОЧНИК KP.RU