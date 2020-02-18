На Ставрополье ревнивый мужчина зарезал сожителя бывшей жены
От полученных ранений потерпевший скончался на месте
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошёл в ставропольском селе Кочубеевского, в январе этого года. Местный житель пришёл домой к своей бывшей жене, которая уже жила с другим мужчиной
Экс-супруг приревнов возлюбленную к нынешнему сожителю и решил отомстить ему.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, подозреваемый дважды ударил ножом в грудь мужчины. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU