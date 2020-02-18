На Ставрополье ревнивый мужчина зарезал сожителя бывшей жены

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:08:41+03:00

От полученных ранений потерпевший скончался на месте

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Инцидент произошёл в ставропольском селе Кочубеевского, в январе этого года. Местный житель пришёл домой к своей бывшей жене, которая уже жила с другим мужчиной

Экс-супруг приревнов возлюбленную к нынешнему сожителю и решил отомстить ему.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, подозреваемый дважды ударил ножом в грудь мужчины. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU