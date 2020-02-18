Стая из дюжины агрессивных собак кошмарит жителей Минвод

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:35:45+03:00

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В городе Минеральные воды местные бьют тревогу. Показывают, что прямо у школы завелась стая бродячих собак. Не меньше 12 агрессивных беспризорников попали на видео от очевидца. В кадре есть момент их драки:

Огромная стая бродячих собак в Минводах пугает местных.

- Люди говорят, что кидаются, когда проходишь мимо. Облепляют со всех сторон и не дают прохода. Лают, пугают детей, - заявляет местный житель. - Видимо, это такая игра, когда кто-то отгадает правильное число бродячих собак в городе. Когда начнут приниматься какие-то серьёзные действия?

За последнюю неделю это уже 3 такое обращение в сети. О пострадавших в результате нападения бродячих животных информации нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU