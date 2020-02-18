2020-02-18T19:21:36+03:00
Общество

На Ставрополье пропал воспитанник школы-интерната

Приметы подростка: рост:165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые
Ася АСРЯН
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Фото: https://vk.com/georgievsk_ruФото: https://vk.com/georgievsk_ru
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ОМВД России по Георгиевскому городскому округу устанавливает местонахождение подростка 2005 года рождения.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, Кравченко Сергей Николаевич ушел из дома 17 февраля 2020 года и до настоящего времени ничего о нем неизвестно.

Пропавший мальчик учится в 9 классе школы-интерната. Приметы подростка: рост:165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Сергей был одет в трикотажные черные брюки, полуботинки черного цвета, куртку черного цвета.

Всех, кому известны какие-либо сведения, просят сообщить по телефонам: 8 (87951) 23451; 02; 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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