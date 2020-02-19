Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего вступают в брак

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:24:29+03:00

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В пресс-службе краевого управления ЗАГС «КП-Северный Кавказ» рассказали, во сколько ставропольцы обычно выходят замуж и женятся. В прошлом году самой юной паре было всего по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона.

Возраст имеет значение: во сколько лет ставропольцы создают семьи 00:00 00:00

Однако ее рекорд побил наш любвеобильный земляк, который решил пожениться в 91 год. Всего за 2019 год в регионе создано 15 615 новых семей. Причем для 13 тысяч ставропольцев – брак был первым.

Самыми богатыми на свадьбы на Ставрополье считаются август и сентябрь. А именно в это время в месяц играют по две тысячи свадеб. Реже всего ставропольцы зотят жениться в мае - всего 600 торжеств в среднем.

Также отмечается, что если 10 лет назад молодожены вступали в брак в 22 - 23 года, то теперь чаще всего выходят в 26 - 28.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 20 февраля ожидается небывалый свадебный ажиотаж. Молодожены Ставрополя «рвут и мечут», чтобы закрепить свой союз 20.02.2020 года. Узаконить свои отношения в этот день захотели более 150 пар. Нашлись и такие ставропольцы, кто подали заявления на регистрацию брака в день, который выпадает 1 раз в 4 года — 29 февраля. В этот день распишутся более 50 пар.

ИСТОЧНИК KP.RU