Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала
Красотка из Северной Осетии с роскошными курчавыми волосами и обворожительной улыбкой попала на обложку известного в мире французского журнала «L’Officiel».
Модель зовут Александрой Базаевой. Девушка родилась и выросла во Владикавказе. Но теперь покоряет мировую фешн-индустрию.
Фотосессия для февральского номераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Ее необычной красотой восхищаются фотографы и манекенщицы. Люди спрашивают, какой Александра национальности и всякий раз удивляются ответу. В дальнейшем девушка хочет строить карьеру в США.
Фотосессия для февральского номераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Обворожительная красотка в жизниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU