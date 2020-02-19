2020-02-19T16:47:28+03:00
Общество

Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала

Александра Базаева попала на обложку «L’Officiel»
Евгения СОКОРЕВА
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Красоте девушке удивляются в ЕвропеКрасоте девушке удивляются в ЕвропеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Красотка из Северной Осетии с роскошными курчавыми волосами и обворожительной улыбкой попала на обложку известного в мире французского журнала «L’Officiel».

sanyabeckersanyabecker
So happy to announce this cover for @lofficielmaroc Big thanks for this to @christianmamoun & @olivloz for the video to @boulawayne styling @marierevelut makeup @marie_milian hair @barthair styling assistant @adeline_lopiccolo set assistant @antoinesayn retouch @audymarchand @theclawmodels
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Модель зовут Александрой Базаевой. Девушка родилась и выросла во Владикавказе. Но теперь покоряет мировую фешн-индустрию.

Фотосессия для февральского номера Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фотосессия для февральского номераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ее необычной красотой восхищаются фотографы и манекенщицы. Люди спрашивают, какой Александра национальности и всякий раз удивляются ответу. В дальнейшем девушка хочет строить карьеру в США.

Фотосессия для февральского номера Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фотосессия для февральского номераФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обворожительная красотка в жизни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обворожительная красотка в жизниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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