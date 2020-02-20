2020-02-20T10:40:09+03:00
Общество

На Ставрополье врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки

Судьба девочки будет находиться под пристальным вниманием следственных работников до ее полного выздоровления
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Ставропольские следователи навестили девочку, чья мать выбросила ее из окна сразу после родов. Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что инцидент произошёл в Буденновске.

Выброшенные дети: на Ставрополье молодые матери оставляют младенцев погибать

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Там 15 февраля 18-летняя местная жительница родила у себя в квартире живого ребенка. После чего она завернула малышку в полотенце и выбросила в окно. Младенца тогда нашла соседка. Она же и вызвала медиков, которым удалось спасти девочку.

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка».

На днях следователи получили от медработников информацию о состоянии девочки. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи отделения патологии новорожденных.

Судьба девочки будет находиться под пристальным вниманием следственных работников до ее полного выздоровления и определения судьбы органами опеки и попечительства. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе СКР России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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