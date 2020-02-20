Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего становятся безработными

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:03:01+03:00

Как показывает статистика, чаще всего безработные люди устраиваются в маркентинговые компании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чаще всего люди оказывались без работы из-за ликвидации предприятия, сокращения штата, увольнения по собственному желанию

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления Северо-Кавказстат, на декабрь 2019 года численность безработных на Ставрополье составила около 70 тысяч человек. Уровень безработицы составил порядка 5%, это чуть выше среднероссийских показателей.

Свободная касса: больше половины безработных на Ставрополье имеют высшее образование 00:00 00:00

Средний возраст безработного в крае человека - 34 года. Вот что интересно, больше половины безработных в регионе имеют высшее или средне-специальное образования.

Как показывает статистика, чаще всего безработные люди устраиваются в маркетинговые компании. Выяснилось, что туда в основном берут сотрудников до 25 лет. Соответственно, у молодых ставропольцев больше шансов устроиться на работу.

По статистике, чаще всего жители региона оказывались без работы из-за ликвидации предприятия, сокращения штата, увольнения по собственному желанию и в связи с окончанием срока действия трудового договора.

ИСТОЧНИК KP.RU