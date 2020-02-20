Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:21:13+03:00

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Три памятные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный» выпущены в 2020 году из чистого серебра пробы 999,9/1000.

На аверсе всех трех - изображение Королевы Елизаветы II и надпись «Australia». Производитель - Монетный двор города Перт (Австралия), считающийся одним из крупнейших в мире.

Каждая приурочена к самым важным событиям в жизни человека и станет отличным подарком к памятной дате. Монета, выпущенная в год рождения или свадьбы - это память сразу для нескольких поколений семьи или может стать началом фамильной коллекции.

Монета «С Днем рождения» отличается яркими цветами: на реверсе изображены разноцветные подарки и надпись «Happy Birthday». Монету «Свадьба» отличает классический дизайн с изображением жениха и невесты в свадебных нарядах в полный рост, а также обручальных колец. Обе монеты номиналом 1 австралийский доллар.

Дизайн монеты «Новорожденный» традиционен: на реверсе изображен младенец и символ рождения ребенка - аист на фоне солнца. Номинал - 50 центов.

Приобрести или заказать монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный» можно в отделениях Банка УРАЛСИБ в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Казане, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Ульяновске, Ижевске, Калининграде, Тамбове и Смоленске.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

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