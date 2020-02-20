2020-02-20T17:30:45+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы

После проверки против него возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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После проверки прокуратуры следователи возбудили уголовное дело против генерального директора ООО "Оригинал". Мужчину обвиняют в хищении более 200 миллионов рублей, которые предназначались для строительства школы в Малгобеке. Теперь ему инкриминируют четвертую часть 159 статьи УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), передает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В 2017 году Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ заключило соглашение с "Открытием", по которому организация должна была возвести школу в Малгобеке. Согласно данным с сайта "Госзакупок", цена госконтракта - 418,4 миллиона рублей. Компания выполнила работу и заявила об этом в ведомство.

Однако сотрудники Прокуратуры Ингушетии провели проверку и выяснили, что генеральный директор похитил больше 200 миллионов рублей. Он завысил объем и цену работы.

- Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения в отношении генерального директора ООО «Оригинал» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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