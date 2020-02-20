Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:57:28+03:00

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По словам главы региона, в последнее время стало появляться много недостоверной информации о Ставрополье.

- То прошлогоднее видео из другого региона кто-то пытается выдать за, якобы, кадры взрыва на предприятии в Невинномысске. То достают из нафталина сообщения из Лермонтова восьмилетней давности. Дескать, это происходит сейчас и связано с какими-то современными событиями, - говорит в видеообращении Владимиров.

Глава региона добавил, что все эти фейки, как вирусы, передаются в мессенджерах, в соцсетях. Заставляют волноваться, переживать. Владимиров призвал жителей Ставрополья скептически и трезво относиться к таким вещам.

– Не верьте лживым слухам. И сами не распространяйте их. В каждом подобном случае, в первую очередь, пользуйтесь официальной информацией. Дать её людям – первейшая задача власти. Ну, а если у вас всё равно есть сомнения - пишите, обращайтесь в директ. Если потребуется, я сам отвечу на вопросы и расскажу, как всё обстоит на самом деле, - обратился политик к своим подписчикам в Инстаграме.

Владимиров призвал ставропольцев не распространять лживые слухи.

ИСТОЧНИК KP.RU