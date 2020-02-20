Глава бойцовского клуба "Ахмат" стал зампредом правительства Чечни
Решением Рамзана Кадырова на пост заместителя председателя правительства Чечни по вопросам взаимодействия с силовыми структурами назначен командир СОБР "Терек" и глава бойцовского клуба "Ахмат" Абузайд Висмурадов.
- Мы росли вместе, с детства являемся близкими друзьями. Он всегда был и остаётся глубоко верующим, порядочным, мужественным человеком, - представил Висмурадова Кадыров. - Я твёрдо убеждён в том, что Абузайд Висмурадов сумеет должным образом наладить взаимодействие между силовыми структурами, ещё более улучшить работу по профилактике преступности, раскрытию происшествий, привлечению виновных к ответственности.
Известно, что его имя включено в санкционный список США. Речь о "законе Магнитского".
ИСТОЧНИК KP.RU