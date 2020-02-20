В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:16:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 3 февраля мужчина попал на камеру видеофиксации [видео]

Ставропольские полицейские становили личность шутника, который ночью 3 февраля гулял по проспекту Карла Маркса с автономером в руках, нарушая ПДД.

Оказалось, машина с указанными номерами ему и принадлежала. Владельцем оказался 30-летний житель Михайловска, который на допросе объяснил, что пошел на всю из-за проигранного спора с друзьями. За проделку он отделался штрафом как пешеход, который ходил в нарушение закона по проезжей части при наличии тротуара.

Ставрополец на спор разыграл дорожную видеокамеру.

ИСТОЧНИК KP.RU