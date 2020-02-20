2020-02-20T19:16:42+03:00
Происшествия

В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках

Ночью 3 февраля мужчина попал на камеру видеофиксации [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью 3 февраля мужчина попал на камеру видеофиксации [видео]

Ставропольские полицейские становили личность шутника, который ночью 3 февраля гулял по проспекту Карла Маркса с автономером в руках, нарушая ПДД.

Оказалось, машина с указанными номерами ему и принадлежала. Владельцем оказался 30-летний житель Михайловска, который на допросе объяснил, что пошел на всю из-за проигранного спора с друзьями. За проделку он отделался штрафом как пешеход, который ходил в нарушение закона по проезжей части при наличии тротуара.

Ставрополец на спор разыграл дорожную видеокамеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках
На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек
Глава бойцовского клуба "Ахмат" стал зампредом правительства Чечни
Бездомные животные, ставшие домашними — до и после
Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами
Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи
Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы
ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна