В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках
Ночью 3 февраля мужчина попал на камеру видеофиксации [видео]
Ставропольские полицейские становили личность шутника, который ночью 3 февраля гулял по проспекту Карла Маркса с автономером в руках, нарушая ПДД.
Оказалось, машина с указанными номерами ему и принадлежала. Владельцем оказался 30-летний житель Михайловска, который на допросе объяснил, что пошел на всю из-за проигранного спора с друзьями. За проделку он отделался штрафом как пешеход, который ходил в нарушение закона по проезжей части при наличии тротуара.
Ставрополец на спор разыграл дорожную видеокамеру.
ИСТОЧНИК KP.RU