На Ставрополье поймали пьяного водителя, нарушившего скоростной режим 180 раз

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:08:25+03:00

Теперь водителю, помимо штрафа за нетрезвое вождение и лишения права управления сроком от полутора до 2 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Накануне в одном из сёл Грачевского района автоинспекторы остановили отечественную легковушку. За рулем машины находился 28-летний нетрезвый местный житель.

Проходить процедуру освидетельствования на месте ставрополец отказался. В медицинском учреждении состояние опьянения было установлено. Об этом сообщили «КП-Северный Кавказ» проинформировали в пресс-службе

УГИБДД ГУ МВД России по краю. Против водителя составили административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения». Оказалось, что мужчина в 2010 и 2013 годах уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Поймали пьяного водителя, 180 раз нарушившего скоростной режим.

Теперь водителю, помимо штрафа за нетрезвое вождение в 30 тысяч рублей и лишения права управления сроком от полутора до 2 лет, грозит административный штраф на общую сумму от 200 тысяч рублей.

А за последние 2 года он с помощью камер автоматической фиксации 180 раз был уличен в нарушении скоростного режима. При этом ни одного штрафа не оплатил, а сумма набежала весьма внушительная – более 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU