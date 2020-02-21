2020-02-21T10:08:25+03:00
Общество

На Ставрополье поймали пьяного водителя, нарушившего скоростной режим 180 раз

Нарушитель задолжал 200 тысяч рублей штрафа [видео]
Ася АСРЯН
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Теперь водителю, помимо штрафа за нетрезвое вождение и лишения права управления сроком от полутора до 2 летТеперь водителю, помимо штрафа за нетрезвое вождение и лишения права управления сроком от полутора до 2 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в одном из сёл Грачевского района автоинспекторы остановили отечественную легковушку. За рулем машины находился 28-летний нетрезвый местный житель.

Проходить процедуру освидетельствования на месте ставрополец отказался. В медицинском учреждении состояние опьянения было установлено. Об этом сообщили «КП-Северный Кавказ» проинформировали в пресс-службе

УГИБДД ГУ МВД России по краю. Против водителя составили административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения». Оказалось, что мужчина в 2010 и 2013 годах уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Поймали пьяного водителя, 180 раз нарушившего скоростной режим.

Теперь водителю, помимо штрафа за нетрезвое вождение в 30 тысяч рублей и лишения права управления сроком от полутора до 2 лет, грозит административный штраф на общую сумму от 200 тысяч рублей.

А за последние 2 года он с помощью камер автоматической фиксации 180 раз был уличен в нарушении скоростного режима. При этом ни одного штрафа не оплатил, а сумма набежала весьма внушительная – более 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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